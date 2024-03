Baldur's Gate III får flere onde avslutninger

HQ

Baldur's Gate III er et av de få rollespillene som faktisk lar deg være ond. Her snakker vi ikke bare om å være slem mot NPC-er, for i løpet av de første 10 timene kan du brenne ned en druidelund full av flyktninger bare for å få deg en fryktelig drow-kjæreste.

Noen har imidlertid kritisert spillets onde avslutninger, da det virker som om Larian har lagt mye mer arbeid i spillets bedre avslutninger. Snart får vi forhåpentligvis se en endring på dette, ettersom Swen Vincke fra Larian har fortalt at en av de viktigste tingene studioet jobber med akkurat nå, er onde avslutninger.

"Jeg har sett noen av dem. De er virkelig onde. Så de onde spillerne vil være fornøyde med det", sa Vincke.

Det er sannsynlig at dette blir et av de siste store tilleggene før det virkelig begynner å dra seg til for Baldur's Gate III. Dette kommer etter nyheten om at det ikke blir noen oppfølger eller DLC til spillet, og at Larian ikke engang kommer til å jobbe med et nytt D&D-prosjekt.