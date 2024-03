Baldur's Gate III hadde DLC på et tidspunkt, men det ble kansellert.

HQ

I går fikk vi den triste nyheten om at Larian ikke ville lage noen DLC til Baldur's Gate III eller Baldur's Gate IV. Nå har vi fått litt mer informasjon om hvorfor denne avgjørelsen ble tatt av Larian-sjef Swen Vincke.

I en samtale med IGN fortalte Vincke hele historien bak hvordan teamet faktisk begynte å jobbe med en DLC, før han trakk ut støpselet. "På grunn av all suksessen ville det vært opplagt å lage en DLC, så vi begynte på en. Vi begynte til og med å tenke på Baldur's Gate 4. Men vi hadde ikke avsluttet BG3 ennå, og det føltes feil å hoppe videre på noe nytt", begynte han.

"Du kunne se at teamet gjorde det fordi alle følte at vi måtte gjøre det, men det kom ikke fra hjertet, og vi er i stor grad et studio som jobber med hjertet. Det var det som førte oss inn i elendigheten, og det har også vært årsaken til suksessen vår."

Etter en juleferie kom Vincke tilbake til Larian med det han trodde ville være triste nyheter for teamet. Etter å ha fortalt dem at de skulle jobbe videre med planene de hadde lagt før Baldur's Gate III, ble de overraskende "glade."

"Jeg trodde de kom til å bli sinte på meg fordi jeg ikke orket. Jeg så så mange glade ansikter, noe jeg ikke hadde forventet, og jeg kunne se at de delte de samme følelsene, så vi var alle på linje med hverandre. Og jeg har hatt så mange utviklere som har kommet til meg etterpå og sagt: "Takk Gud"."

Det er bittersøtt å høre at teamet ikke jobber med innhold til Baldur's Gate III. Selv om spillet definitivt føles ferdig, vil fansen alltid ønske seg mer, men å vite at teamet ikke hadde hjertet med, betyr at det sannsynligvis er bedre å la Faerun være som det er.