Baldur's Gate III har nå nådd over 20 millioner solgte eksemplarer

HQ

Baldur's Gate III sjarmerte både spillere og media da det ble utgitt i 2023, og til tross for at det var et relativt dypt og mer komplekst rollespill, solgte det utrolig bra. Og salget har holdt seg sterkt.

Bloomberg-journalist Jason Schreier intervjuet nylig Larian-sjef Swen Vincke, og snakket om deres kommende rollespill Divine - som ble annonsert på The Game Awards på fredag - men selvfølgelig også om Baldur's Gate III. Blant annet ble det avslørt at spillet nå har solgt over 20 millioner eksemplarer, noe som selvfølgelig gir Larian enda mer ressurser til å satse på Divinity.

Om sistnevnte sier Vincke også: "Jeg tror dette kommer til å bli mye bedre," og forklarer at det er et turbasert rollespill som ikke er basert på klassiske pen-og-papir-rollespill, men har et spillsystem som er optimalisert for dataspill :

"Dette kommer til å bli oss, tror jeg. Det er et turbasert rollespill med alt du har sett fra oss tidligere, men det er tatt til neste nivå."

Vi vet ikke når Divinity faktisk vil bli utgitt, men vi må nok vente et par år til før vi får sjansen til å finne ut om det faktisk er bedre enn den moderne klassikeren Baldur's Gate III.