Larian har forståelig nok hintet til at vi nærmer oss Xbox Series-versjonen av Baldur's Gate III, men jeg har gode og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er at utgivelsesdatoen er litt lenger unna enn noen av dere drømte om. Den gode er at utviklerne har kunngjort at Baldur's Gate III kommer til Xbox Series i desember. Det lanseres tidligst 8. desember, for den nøyaktige lanseringsdatoen vil bli avslørt på The Game Awards.