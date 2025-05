Baldur's Gate III-miniatyrene fikk lavest mulig pris på Charisma

HQ

Baldur's Gate III fortsetter å være umåtelig populært, selv etter at Larian Studios kunngjorde at de helt avsluttet støtten til spillet for å gå videre til andre ting (selv om de ikke helt ser ut til å kunne beherske seg). Mange elsker det fantastiske persongalleriet, og da Wizkids nylig ga ut en samling med miniatyrer fra spillet, var det selvsagt mange som slo til.

Men det burde de ikke ha gjort. Wizkids har ikke vært særlig snille med figurene, som er stygge som bare det og minner mest av alt om virkelig mislykkede Temu -tolkninger (i beste fall), der det i noen tilfeller til og med er vanskelig å se hvem figurene er. Og vi overdriver ikke, faktisk innrømmer Wizkids selv at det ikke ble bra i det hele tatt, og tilbyr nå full refusjon til alle som har kjøpt den. De skriver:

"Dessverre bommet vi på dette målet med D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Character Boxed Set. Hvis du kjøpte dette settet gjennom nettbutikkene våre, vil vi tilby full refusjon til de som er misfornøyde med settet."

I et innlegg på Reddit og Threads nedenfor kan du sjekke ut skrekkene og få en god latter i prosessen.