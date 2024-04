Baldur's Gate III Patch 7 legger til nye avslutninger og får betaversjon for PC-spillere

HQ

Baldur's Gate III-oppdateringer legger alltid til viktige nye detaljer som spillerne kan fordype seg i. Enten det er nye romantiske interaksjoner med partneren din eller en hel epilog som utspiller seg etter grunnspillet, har Larian gitt spillerne enda en grunn til å laste opp en ny lagring ganske ofte siden lanseringen.

Patch 7 er for de onde, ser det ut til. I et nytt fellesskapsinnlegg forklarer Larian at nye avslutninger vil følge med denne oppdateringen. I tillegg kan spillerne som vanlig forvente seg massevis av feilrettinger. Så mye denne gangen at det vil bli lansert en betaversjon i løpet av de kommende ukene, slik at PC-spillere kan teste ut oppdateringen.

Hvis du allerede har spilt hundrevis av timer og har lyst til å endre på noe, kan du glede deg over at modifikasjonsverktøy også blir implementert i spillet med Patch 7, så hold utkikk etter det. Ting som crossplay og fotomodus er på trappene, men de kommer dessverre ikke med i Patch 7.