Baldur's Gate III-stemmeskuespillerinne sier at kommende inkluderende spill blir sensurert

Det mangler ikke på diskusjoner om inkludering i populærkulturen, der ideen om å la flere ulike mennesker bli representert ofte fører til kontroverser, og noen føler at det føles som en kvote snarere enn noe som har blitt gjort på et meritterende grunnlag og bidrar til en følelse av forutsigbarhet.

En person som har tatt et sterkt standpunkt mot DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), er president Donald Trump. Dette har ført til at inkluderingen har sakket akterut, og i et intervju med Baldur's Gate III-stemmeskuespilleren Samantha Béart spør The Gamer om hun tror at en ekstremt inkluderende og avansert tittel som Baldur's Gate III kunne ha blitt laget i dag. Hun svarer :

"Uten å avsløre utviklerne, vet jeg at det skjer. Historiene deres har blitt kuttet. Historisk sett er ettergivenhet en veldig dårlig ting."

Når det er sagt, tror hun likevel at det bare er en fase, og minner om at det finnes indiespill som fortsetter som før:

"Indie eksisterer. Og folk kan skrive, og lokalsamfunn vil komme sammen, og vi vil absolutt komme oss gjennom dette sammen."

Hvordan ser du det selv? Tror du Trump i Det hvite hus vil påvirke måten AAA-spill utformes på?