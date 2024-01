Baldur's Gate III tjente mer penger på Steam i 2023 enn Hogwarts Legacy og Starfield til sammen

HQ

2023 var virkelig året for Baldur's Gate III. I tillegg til å vinne en rekke priser, har Larians rollespill også vært en inntektsgigant som har gitt utvikleren massevis av penger. Det er uklart hvor mye penger BG3 allerede har generert, men en fersk rapport fra Video Game Insights, nærmere bestemt selskapets Global PC Market Report for 2024, gir oss et inntrykk av hvor godt BG3 har gjort det på Steam.

Rapporten viser at BG3 klarte å dra inn 657 millioner dollar i inntekter i 2023. Til sammenligning var Hogwarts Legacy årets nest største spill i denne beregningen, og det nådde en topp på 341 millioner dollar, mens Starfield kom på tredjeplass med 235 millioner dollar. Det betyr at BG3 genererte mer inntekter i 2023 enn Hogwarts Legacy og Starfield til sammen gjorde i fjor.

Ellers viser rapporten også de 10 mest omsatte spillene, og selv om mange av dem er ganske forventede, er det noen overraskelser på listen. Resident Evil 4 kommer på fjerdeplass med 159 millioner dollar, Sons of the Forest på femteplass med 116 millioner dollar, Armored Core VI: Fires of Rubicon på sjetteplass med 87 millioner dollar, EA Sports FC 24 på syvendeplass med 81 millioner dollar, Star Wars Jedi: Survivor på åttendeplass med 68 millioner dollar, så kommer indiesensasjonen Lethal Company på niendeplass med 52 millioner dollar, før Cities: Skylines II på tiendeplass med 50 millioner dollar.

Når vi ser frem til 2024, får vi også et glimt av hva Steam -fellesskapet anser som sine mest etterlengtede titler, med Enshrouded i spissen og Unrecord, Dark and Darker, The First Descendant, Dragon's Dogma 2, Hades II, med flere på denne listen.