Baldur's Gate III varmer opp til trailer med Minsc-teaser

Tiden flyr, så da har gått over to år siden Divinity: Original Sin II-skaperne i Larian Studios slapp Baldur's Gate III som Early Access med forhåpninger om en skikkelig lansering i 2023. Forhåpentligvis får vi nytt om sistnevnte natt til fredag.

Dette siden utviklerne forteller at Baldur's Gate III skal offentliggjøre en ny trailer på The Game Awards natt til fredag, noe de markerer med å gi oss noen glimt av hva som venter. Denne smakebiten legger ikke akkurat skjul på at vi i alle fall får se én (eller to om du vil) gammel kjenning i form av Minsc og Boo.