Baldur's Gate IIIs Patch 7 er nå live i lukket beta

Baldur's Gate IIIs Patch 7 ser ut til å bli den største innholdsoppdateringen noensinne. Den legger til ting som onde avslutninger, en fotomodus og mye mer for spillere å dykke inn i, og er på en måte et siste farvel for Larian. Vi får ikke en oppfølger eller DLC, så etter dette, ikke forvent mye mer.

Likevel, hvis du vil sjekke ut alle godbitene i Patch 7, kan du være heldig, ettersom en lukket beta av oppdateringen har lansert i dag. Bare dager etter at den ble forsinket på grunn av et terningkastproblem, har Larian kunngjort at de heldige utvalgte betadeltakerne nå kan få oppdateringen via Steam.

Hvis du ennå ikke har meldt deg på listen, eller ikke ble valgt ut, kan du fortsatt melde deg på og få sjansen til å sjekke ut betaversjonen, ettersom flere spillere vil bli lagt til frem til den offisielle lanseringen i september. Inntil da ber Larian deg vennligst om å holde spoilere på et minimum.