Baldur's Gate III-sjef: Studioets neste spill blir ikke like stort

Baldur's Gate III, Larian Studios' etterlengtede oppfølger til Biowares gamle klassiker, gjør stor suksess akkurat nå. Med 2,5 millioner solgte eksemplarer i tidlig tilgang allerede før det ble sluppet forrige fredag, og mer enn 800 000 (!) samtidige spillere på Steam bare dager etter lanseringen. Men så har det også vært under utvikling i over seks år og kan skilte med 17 000 ulike avslutninger og 2000 unike figurer å samhandle med. Alt i alt et vanvittig ambisiøst spill som tilsynelatende lever opp til forventningene.

Sjefen for Larian Studios, Swen Vincke, avslørte imidlertid nylig i et intervju med Bloomberg at det neste spillet ikke kommer til å være i samme størrelsesorden.

Vincke sa at han ennå ikke vet hva Larian vil gjøre neste gang, selv om han antydet at han håper å jobbe med flere spill og uttrykte et ønske om å lage noe mindre neste gang. Han vil i hvert fall ikke bruke seks år til på å utvikle ett enkelt spill, sa han.

Vi vet allerede at Larian vil jobbe med et nytt Divinity-spill på et eller annet tidspunkt, men det ser ut til at den neste tittelen i den anerkjente serien ikke vil ha samme omfang som Baldur's Gate III.

