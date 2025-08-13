Gamereactor

  •   Norsk


Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Baldur's Gate III

Baldur's Gate IV kommer, men ikke på en stund

Wizards of the Coast har andre D&D-videospillprioriteringer akkurat nå.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Selv om Baldur's Gate III har vist seg å være en massiv suksess for Wizards of the Coast, betyr ikke det at en oppfølger vil være det neste spillet som kommer fra D&D-eieren. I stedet ønsker de å samarbeide med forskjellige talenter i spillindustrien for å bringe nye historier til publikum.

I en samtale med The Game Business snakket Wizards of the Coast-president John Hight og Giant Skull-sjef Stig Asmussen om deres kommende samarbeid, som ikke vil være Baldur's Gate IV eller noe lignende.

"Baldur's Gate er et utrolig spill, og selvfølgelig kommer vi til å lage en etterfølger," sa Hight. Men Giant Skulls spill er ikke det. "Vi går til Stig og teamet hans for å fortelle en utrolig historie og bringe D&D til et veldig bredt publikum. Ideelt sett vil spillet appellere til D&D-spillere fordi det vil hjelpe dem med å realisere fantasien sin. Men det vil forhåpentligvis også appellere til folk som elsker å spille actionspill, som elsker Jedi-spillene, som elsker God of War-spill."

Ideen om å appellere til et bredt publikum kan kanskje få noen alarmklokker til å ringe, ettersom Baldur's Gate III er et spill som klarte å få en bred appell til tross for at det hadde mekanikker som kunne ha skremt bort folk. Asmussen er imidlertid en proff i bransjen, og har regissert både Star Wars Jedi-spillene og jobbet som kreativ leder på God of War 3, så hvis noen vet hvordan man fortsatt kan gjøre spill med bred appell spennende, er han definitivt der oppe.

Baldur's Gate III

Relaterte tekster

0
Baldur's Gate III på PS5Score

Baldur's Gate III på PS5
ANMELDELSE. Skrevet av Toni Turren

Til tross for at det er noen småfeil er det en av de største utgivelsene i 2023, selv om det er noen langsomme partier sammenlignet med pc-versjonen.

3
Baldur's Gate 3Score

Baldur's Gate 3
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrik har pakket overlevelsesutstyret sitt for å takle en langvarig retur til Sword Coast og for å se om det tredje Baldur's Gate gir mening å avslutte sommeren med...



Loading next content