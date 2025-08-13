Baldur's Gate IV kommer, men ikke på en stund

HQ

Selv om Baldur's Gate III har vist seg å være en massiv suksess for Wizards of the Coast, betyr ikke det at en oppfølger vil være det neste spillet som kommer fra D&D-eieren. I stedet ønsker de å samarbeide med forskjellige talenter i spillindustrien for å bringe nye historier til publikum.

I en samtale med The Game Business snakket Wizards of the Coast-president John Hight og Giant Skull-sjef Stig Asmussen om deres kommende samarbeid, som ikke vil være Baldur's Gate IV eller noe lignende.

"Baldur's Gate er et utrolig spill, og selvfølgelig kommer vi til å lage en etterfølger," sa Hight. Men Giant Skulls spill er ikke det. "Vi går til Stig og teamet hans for å fortelle en utrolig historie og bringe D&D til et veldig bredt publikum. Ideelt sett vil spillet appellere til D&D-spillere fordi det vil hjelpe dem med å realisere fantasien sin. Men det vil forhåpentligvis også appellere til folk som elsker å spille actionspill, som elsker Jedi-spillene, som elsker God of War-spill."

Ideen om å appellere til et bredt publikum kan kanskje få noen alarmklokker til å ringe, ettersom Baldur's Gate III er et spill som klarte å få en bred appell til tross for at det hadde mekanikker som kunne ha skremt bort folk. Asmussen er imidlertid en proff i bransjen, og har regissert både Star Wars Jedi-spillene og jobbet som kreativ leder på God of War 3, så hvis noen vet hvordan man fortsatt kan gjøre spill med bred appell spennende, er han definitivt der oppe.