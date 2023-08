Baldur's Gate-teamets sexlydekspert vil at du skal tenke på ham når du har sex med en bjørn.

HQ

Det har vært mye snakk om sexen i Baldur's Gate III i det siste. Vi har fått løfter om både kamper og sex med skogens konge, bjørnen, og jeg innbiller meg at alle kvisete spillnerder verden over nå gnir seg i hendene i påvente av det kommende møtet. Og midt oppi det hele dukker plutselig mannen bak alle stønnene og åhh-ene opp, stemmeskuespilleren Alex Jordan, som ble hyret inn av Larian for å lage alle de sexy lydene og vil at du skal tenke på ham når du spiller og har sex med Greta Brunbjön eller en annen vakker jomfru.

Da han ble kontaktet av Larian og spurt om han ville være stemmeskuespiller, sa han umiddelbart ja, i den tro at det var for å gi stemmen sin til en av spillets figurer.

"Et studio som jeg har jobbet mye med, kom til meg. De spurte: 'Vil du være stemmeskuespiller i Baldur's Gate 3?' Jeg sa: 'Selvfølgelig vil jeg være stemmeskuespiller i Baldur's Gate 3. Hvem vil vel ikke ha en stemme i Baldur's Gate 3? Men det er litt nær lansering, ikke sant? Hva er rollen? De sa: "Nei, nei, ingen rolle. Vi er dessverre ferdige med å spille inn alt det der. Nei, det vi trenger er sexy lyder. Har du lyst til å komme inn og lage de sexy lydene?".

Det de trengte ham til, var å gjøre de koselige øyeblikkene i spillet, øyeblikkene der det blir svette mellom lakenene, og Alex, som tidligere har lånt ut stemmen sin til spill som Final Fantasy XVI og Amnesia: The Bunker, nølte ikke med å si ja.

Og selvfølgelig syntes han det var litt flaut i begynnelsen der han satt i studio og kysset sin egen hånd og stønnet høylytt, hvem ville ikke det? Selv sier jeg litt som Bonnie Tyler gjorde i en sang på 80-tallet, "Loving You's a Dirty Job But Somebody's Gotta Do It". Så hva skal man ikke gjøre for Baldur's Gate III?

Med et glimt i øyet avslutter Mr. Groan & Moan, Alex Jordan, med dette,

"Du tenker på det. Dere tenker på det mens dere løper rundt, dere små kåte pervoer, med deres små perverse rollespill, dere kåtinger. Dere tenker på meg."

