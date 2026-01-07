HQ

Det finnes mange indiespill hvert år som du bør spille, men bare noen få som du rett og slett ikke kan slutte å spille når du først har begynt. Ball x Pit, utviklet av Kenny Sun og utgitt av Devolver Digital for PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 og PC, er et av disse sjeldne tilfellene.

Kjernen i spillet dreier seg om å knuse klosser (som også fungerer som fiender) ved hjelp av baller. Det høres kanskje enkelt (eller til og med kjedelig) ut, men spillet har lagt inn en sjenerøs mengde roguelite-elementer som gir konstante "serotoninøyeblikk": små, men hyppige belønninger som kiler hjernen din og gjør Ball x Pit til et av de mest vanedannende spillene i 2025.

Historien foregår i ruinene av byen Ballbylon, som ble ødelagt av en meteor som etterlot seg en gigantisk grop. Din rolle som helt er å gjenoppbygge byen og reparere heisen som gir tilgang til dypere nivåer. Hver fase inneholder to minisjefer og en sluttsjef, sammen med svermer av fiender som skyter, angriper og blokkerer veien din. Hvert løp starter med karakteren din på nivå én, og valget av power-ups er tilfeldig, slik at ingen løp føles helt like.

Til å begynne med må du låse opp forskjellige kuler og gjenstander, men senere kan spillet utvikle seg til et skikkelig kulehelvete som minner om Vampire Survivors. Hvert løp gir deg penger og ressurser som du kan bruke til å bygge om Ballbylon og låse opp nye power-ups og figurer. Hver figur har en unik evne som endrer hvordan et løp begynner: én starter med en ildkule, en annen gjør spillet til en turbasert opplevelse, en tredje skyter kuler fra baksiden av skjermen. Disse evnene kan senere blandes, så når spillet går over til å bli et kulehelvete, gjør det seg virkelig fortjent til betegnelsen.

Like viktig er gjenoppbyggingsaspektet av spillet. I løpet av hver fase kan du finne tegninger for å bygge bygninger på Ballbylon, og hver bygning gir enten en unik effekt eller låser opp en ny karakter. Enkelt forklart ser spillsløyfen slik ut: Prøv en fase → tjen penger, ressurser eller tegninger → gjenoppbygg en del av byen → prøv en ny fase → gjenta. Denne strukturen gjør det verdt å gå tilbake til fasene, enten du dyrker ressurser eller leter etter tegninger du gikk glipp av. Siden gjenoppbygging vanligvis bare er mulig etter at du har fullført et løp (med mindre du bruker en stor mengde valuta i spillet), oppfordrer alle systemene i spillet deg til å fortsette å spille igjen og igjen.

Til tross for den pikselerte 3D-kunststilen og det korte, men fengende lydsporet (begge deler er en konstant påminnelse om at Ball x Pit er et indiespill), er det noe spesielt med roguelite-formelen som får deg til å overse de små feilene. Det fanger perfekt følelsen av "ett siste løp, så gir jeg opp"-følelsen. Det er enkelt, men det fungerer.

Når det er sagt, betyr dette også at spillet ikke er for alle. Det krever tålmodighet og flere løp før alt virkelig klikker. Hvis du kaster deg ut i det bare fordi alle lovpriser det, kan det hende du hopper helt av og ender opp med å lure på hva alt oppstyret handler om. Ball x Pit nytes best i ditt eget tempo, ved å forstå og omfavne dets roguelite natur. Gjør du det, vil du til slutt finne deg selv oppslukt i det vanedannende kaoset det bringer til konsollen eller PC-en din.

