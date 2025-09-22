Ballon d'Or 2025: Hva er klokken i dag og hvordan du kan se den gratis live
Slik ser du Ballon d'Or gratis i kveld.
Ballon d'Or 2025 vil bli avslørt i dag, mandag 22. september, under den 69. utgaven av denne prisen. Théâtre du Châtelet i Paris vil nok en gang ønske verdens beste fotballspillere velkommen for å avgjøre hvem som var den aller beste spilleren i verden i sesongen 2024/25.
For hvert år som går, har arrangørene France Football og, fra 2024, UEFA, økt antallet kategorier og priser for å anerkjenne et bredere spekter av spillere, lag og trenere, inkludert likestilling mellom menn og kvinner, med introduksjonen i år av Women's Yashin Trophy (beste målvakt), Women's Gerd Müller Trophy (mestscorende fotballspiller) og Women's Kopa Trophy (beste spiller under 21 år).
Totalt vil det bli delt ut 13 priser under seremonien i kveld. Det er håp om at vinneren ikke vil bli lekket til pressen, slik det vanligvis skjer, blant annet i fjor, da Real Madrid som kjent avlyste sin reise i siste øyeblikk da Manchester Citys Rodri vant Ballon d'Or for menn...
Når er Ballon d'Or 2025-seremonien?
Ballon d'Or 2025-utdelingen finner sted på Théâtre du Châtelet i Paris mandag 22. september. Seremonien starter kl. 20:00 CET (19:00 BST i Storbritannia).
Hvor du kan se Ballon d'Or live
L'Equipe sender seremonien gratis på sin YouTube-kanal. Alternativt vil prisutdelingen bli sendt direkte på en rekke kanaler, vanligvis de samme som du allerede bruker til å se UEFA-konkurranser. Her er en liste over noen europeiske markeder.
- Armenia: FAST Sports
- Østerrike DAZN
- Belgia Proximus Showcase
- Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)
- Tsjekkia: Nova Sport 1
- Danmark VIAPLAY SPORT NEWS
- Finland: Viaplay Urheilu 3 Viaplay Urheilu 3
- Frankrike L'Equipe
- Georgia Setanta Sports 1
- Tyskland: DAZN DAZN
- Hellas COSMOTE Sport 1HD
- Ungarn RTL+
- Island SÝN Sport Viaplay
- Nederland Ziggo Sport 2
- Norge TV2 Sport 1
- Polen: TVP Sport TVP Sport
- Portugal Sport TV
- Republikken Irland Virgin Media
- Romania: Prima Sport 2 Prima Sport 2
- Slovakia: Nova Sport 1 Nova Sport 1
- Spania Movistar Plus+
- Sverige Viaplay Sport
- Sveits DAZN
- Türkiye: Tivibu Spor 1
Du kan se hele listen over Ballon d'Or-kandidatene her. Tror du Dembélé vinner prisen, eller er det Lamine Yamal som tar den ettertraktede prisen?