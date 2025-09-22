Ballon d'Or 2025: Hva er klokken i dag og hvordan du kan se den gratis live

HQ

Ballon d'Or 2025 vil bli avslørt i dag, mandag 22. september, under den 69. utgaven av denne prisen. Théâtre du Châtelet i Paris vil nok en gang ønske verdens beste fotballspillere velkommen for å avgjøre hvem som var den aller beste spilleren i verden i sesongen 2024/25.

For hvert år som går, har arrangørene France Football og, fra 2024, UEFA, økt antallet kategorier og priser for å anerkjenne et bredere spekter av spillere, lag og trenere, inkludert likestilling mellom menn og kvinner, med introduksjonen i år av Women's Yashin Trophy (beste målvakt), Women's Gerd Müller Trophy (mestscorende fotballspiller) og Women's Kopa Trophy (beste spiller under 21 år).

Totalt vil det bli delt ut 13 priser under seremonien i kveld. Det er håp om at vinneren ikke vil bli lekket til pressen, slik det vanligvis skjer, blant annet i fjor, da Real Madrid som kjent avlyste sin reise i siste øyeblikk da Manchester Citys Rodri vant Ballon d'Or for menn...

Når er Ballon d'Or 2025-seremonien?

Ballon d'Or 2025-utdelingen finner sted på Théâtre du Châtelet i Paris mandag 22. september. Seremonien starter kl. 20:00 CET (19:00 BST i Storbritannia).

Hvor du kan se Ballon d'Or live

L'Equipe sender seremonien gratis på sin YouTube-kanal. Alternativt vil prisutdelingen bli sendt direkte på en rekke kanaler, vanligvis de samme som du allerede bruker til å se UEFA-konkurranser. Her er en liste over noen europeiske markeder.



Armenia: FAST Sports



Østerrike DAZN



Belgia Proximus Showcase



Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)



Tsjekkia: Nova Sport 1



Danmark VIAPLAY SPORT NEWS



Finland: Viaplay Urheilu 3 Viaplay Urheilu 3



Frankrike L'Equipe



Georgia Setanta Sports 1



Tyskland: DAZN DAZN



Hellas COSMOTE Sport 1HD



Ungarn RTL+



Island SÝN Sport Viaplay



Nederland Ziggo Sport 2



Norge TV2 Sport 1



Polen: TVP Sport TVP Sport



Portugal Sport TV



Republikken Irland Virgin Media



Romania: Prima Sport 2 Prima Sport 2



Slovakia: Nova Sport 1 Nova Sport 1



Spania Movistar Plus+



Sverige Viaplay Sport



Sveits DAZN



Türkiye: Tivibu Spor 1



Du kan se hele listen over Ballon d'Or-kandidatene her. Tror du Dembélé vinner prisen, eller er det Lamine Yamal som tar den ettertraktede prisen?