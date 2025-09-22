Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Ballon d'Or 2025: Hva er klokken i dag og hvordan du kan se den gratis live

Slik ser du Ballon d'Or gratis i kveld.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Ballon d'Or 2025 vil bli avslørt i dag, mandag 22. september, under den 69. utgaven av denne prisen. Théâtre du Châtelet i Paris vil nok en gang ønske verdens beste fotballspillere velkommen for å avgjøre hvem som var den aller beste spilleren i verden i sesongen 2024/25.

For hvert år som går, har arrangørene France Football og, fra 2024, UEFA, økt antallet kategorier og priser for å anerkjenne et bredere spekter av spillere, lag og trenere, inkludert likestilling mellom menn og kvinner, med introduksjonen i år av Women's Yashin Trophy (beste målvakt), Women's Gerd Müller Trophy (mestscorende fotballspiller) og Women's Kopa Trophy (beste spiller under 21 år).

Totalt vil det bli delt ut 13 priser under seremonien i kveld. Det er håp om at vinneren ikke vil bli lekket til pressen, slik det vanligvis skjer, blant annet i fjor, da Real Madrid som kjent avlyste sin reise i siste øyeblikk da Manchester Citys Rodri vant Ballon d'Or for menn...

Når er Ballon d'Or 2025-seremonien?

Ballon d'Or 2025-utdelingen finner sted på Théâtre du Châtelet i Paris mandag 22. september. Seremonien starter kl. 20:00 CET (19:00 BST i Storbritannia).

Hvor du kan se Ballon d'Or live

L'Equipe sender seremonien gratis på sin YouTube-kanal. Alternativt vil prisutdelingen bli sendt direkte på en rekke kanaler, vanligvis de samme som du allerede bruker til å se UEFA-konkurranser. Her er en liste over noen europeiske markeder.


  • Armenia: FAST Sports

  • Østerrike DAZN

  • Belgia Proximus Showcase

  • Bulgaria: bTV Action + VOYO (SVOD)

  • Tsjekkia: Nova Sport 1

  • Danmark VIAPLAY SPORT NEWS

  • Finland: Viaplay Urheilu 3 Viaplay Urheilu 3

  • Frankrike L'Equipe

  • Georgia Setanta Sports 1

  • Tyskland: DAZN DAZN

  • Hellas COSMOTE Sport 1HD

  • Ungarn RTL+

  • Island SÝN Sport Viaplay

  • Nederland Ziggo Sport 2

  • Norge TV2 Sport 1

  • Polen: TVP Sport TVP Sport

  • Portugal Sport TV

  • Republikken Irland Virgin Media

  • Romania: Prima Sport 2 Prima Sport 2

  • Slovakia: Nova Sport 1 Nova Sport 1

  • Spania Movistar Plus+

  • Sverige Viaplay Sport

  • Sveits DAZN

  • Türkiye: Tivibu Spor 1

Du kan se hele listen over Ballon d'Or-kandidatene her. Tror du Dembélé vinner prisen, eller er det Lamine Yamal som tar den ettertraktede prisen?

Ballon d'Or 2025: Hva er klokken i dag og hvordan du kan se den gratis live
Bogdan Pigulyak / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sportfotball


Loading next content