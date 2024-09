Band-grunnlegger hevder Rockstar tilbød bare 7500 dollar for alle fremtidige royalties til en sang

HQ

Selv om denne nyheten sannsynligvis blekner i forhold til rapporten om at Grand Theft Auto VI har blitt forsinket til en utgivelsesdato i midten av 2026 internt i Rockstar, er en annen kontrovers på vei mot det kommende spillet på grunn av medstifteren av synthpopbandet Heaven 17.

Ifølge den britiske musikeren Martyn Ware kom det et tilbud fra Rockstar om å bruke bandets låt Temptation. Vi ser for oss at den sannsynligvis ville ha blitt brukt i spillets radio, eller kanskje som bakgrunnsspor for en annen trailer. Hvis det siste var tilfellet, ser vi for oss at sangen også ville blitt brukt i radioen, slik tilfellet var med Grand Theft Auto Vs trailermusikk.

Ware sa imidlertid at han takket nei til avtalen etter å ha sett at tilbudet var for en engangsbetaling på 7500 dollar. Med tanke på at Grand Theft Auto V omsatte for 8,6 milliarder dollar, syntes Ware at tilbudet var fornærmende, spesielt uten noen fremtidige royalties. Noen i kommentarfeltet under Wares innlegg mener at han burde ha tatt imot pengene, da det også ville ha ført til ytterligere eksponering for bandet. Hva mener du om dette?