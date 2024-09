Rykte: Grand Theft Auto VI forsinket til midten av 2026

HQ

Det ser ut til at Take-Two og Rockstars inntjening for neste regnskapsår må nedjusteres betydelig hvis følgende informasjon blir bekreftet. Ifølge X-bruker billsyliamgta (som har en solid oversikt over rapportering om Rockstar og GTA-innhold) rapporterer at konsollutgivelsen av GTA VI har blitt internt forsinket til midten av 2026 og ikke lenger vil komme neste år. Denne informasjonen har angivelig kommet fra flere utviklere ved to forskjellige studioer i selskapet.

Liam sier også at PC-versjonen vil komme 12 til 18 måneder senere. Det betyr at PC-brukere ikke vil kunne spille GTA VI før i midten av 2027 eller senere det året, kanskje til og med tidlig i 2028.

Denne informasjonen er ubekreftet, men hvis den stemmer, vil den helt sikkert endre ikke bare utgivelsesplanen for neste år, men selve livssyklusen til den nåværende generasjonen konsoller, som ivrig har ventet på utgivelsen av neste del av en av de mest lukrative titlene i historien.