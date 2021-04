Bandai Namco bekrefter at Tales of Arise ikke har multiplayer

Du ser på Annonser

Selv om Bandai Nacmos Tales-spill først og fremst har vært singleplayer-utgivelser har det vært deler som har hatt multiplayer-elementer og har kunnet spilles co-op. Med tanke på at Tales of Arise har to ulike hovedpersoner kunne man mistenke at co-op var aktuelt her, men Bandai Namco har nå bekreftet at det ikke er tilfellet.

Dette ifølger produsenten Yusuke Tomizawa, som til IGN forklarer:

"So this game is really a standalone game where one person really enjoys the drama and the overall story of the game, we don't really have any plans currently for a multiplayer mode. But on the other side, we did put a lot of focus on how the characters work together and how they cooperate in the battle and how that plays out in game mechanics."

Tales of Arise kommer til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series den 10. september. Hadde du håpet på noen form for multiplayer?