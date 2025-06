Bandai Namco bekrefter et spillarrangement som finner sted denne uken

HQ

Mange av oss har dratt på ferie og spiser iskrem i den nådeløse varmen som for tiden har lammet deler av Europa. Bandai Namco ser imidlertid ikke ut til å planlegge en rolig sommer. Nå avslører den japanske utgiveren at en fullpakket showcase er rett rundt hjørnet der vi kan se frem til massevis av nyheter.

Så hva står på menyen? En kort video på Instagram avslører at vi kan se frem til et nytt My Hero Academia, Digimon Story: Time Stranger, Code Vein II, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody's Golf: Hot Shots, Little Nightmares III, Tekken 8 og mye mer.

Den 2. juli kl. 20:00 BST / 21:00 CEST starter Bandai Namco Summer Showcase, som ser ut til å kunne bli litt av en fest for alle som elsker japanske spill.