Bandai Namco godtar å publisere globalt Dawnwalker

I 2022 kunngjorde Konrad Tomaszkiewicz, best kjent som spilldirektør for The Witcher 3: Wild Hunt, sin avgang fra CD Projekt for å starte sitt eget studio, Rebel Wolves, hvor han ville begynne å utvikle et actionrollespill kalt Dawnwalker. Siden den gang har vi ikke hørt mye om dette prosjektet, men det ser ut til at statusen nå er veldig avansert, til det punktet å kunngjøre at det allerede har en utgiver for en global utgivelse.

Og det er ingen liten partner, ettersom det er Bandai Namco som har gått med på å distribuere Dawnwalker i digitale og fysiske utgaver for PC, Xbox og PlayStation i fremtiden. Utgivelsesvinduet er ikke avslørt på dette tidspunktet.

Dawnwalker vil være et actionrollespill med en mørk fortelling og en åpen verden som utspiller seg i middelalderens Europa, med AAA-fokus. Det er under utvikling på Unreal Engine 5 og er tilsynelatende bare den første delen i en serie, så de har stor tro på prosjektet.

Rebel Wolves Publishing Director Tomasz Tinc kommenterte det nye partnerskapet: "Rebel Wolves er et nytt studio bygget på et solid fundament: en kombinasjon av erfaring og frisk energi. Bandai Namco Entertainment Europe, et selskap som er kjent for sin dedikasjon til RPG-sjangeren og sin vilje til å satse på nye IP-er, er den perfekte partneren for ulveflokken vår. Ikke bare deler de våre verdier, men de har også gode resultater med å utgi fortellingsdrevne rollespill." Han legger til: "Vi ser frem til å samarbeide med dem for å bringe det første kapittelet i Dawnwalker -sagaen til spillere over hele verden."

Studioet vil avsløre mer informasjon om prosjektet i løpet av de kommende månedene.