Bandai Namco har nok et rekordår takket være Elden Ring

Fokus på det som fungerer lønner seg for Bandai Namco, og etter kunngjøringen om en reduksjon i porteføljen av prosjekter og franchisespill, har selskapet oppjustert de økonomiske resultatene for andre kvartal i inneværende regnskapsår. Salget for FY24-25 forventes å øke med rundt 6,5 % fra året før.

Overskuddet, både netto, drift og tilbakevendende, er også revidert opp til 39% høyere enn forrige telling. Bortsett fra tallene ser det ut til at den viktigste drivkraften bak denne revisjonen har vært den vellykkede lanseringen av Elden Ring: Shadow of the Erdtree, den store utvidelsen til FromSoftwares spill, som har gjort det eksepsjonelt bra i alle regioner. Utgivelsen har også styrket det vedvarende salget av grunnspillet, Elden Ring.

Det er dessuten mulig at disse resultatene kan bli revidert igjen, ettersom den nylige utgivelsen av Dragon Ball Sparking! Zero har også langt overgått de opprinnelige forventningene, og solgte over tre millioner enheter i løpet av de første dagene.