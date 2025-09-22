Bandai Namco og Koei Tecmo signerer distribusjonsavtale for sine spill i Europa

HQ

I dag kunngjorde Bandai Namco Entertaiment Europe signeringen av en ny avtale for distribusjon av Koei Tecmo Europe LTD-spill i det meste av Europa og en del av Oseania.

Fra 1. januar 2026 vil Bandai Namco Entertainment Europes datterselskaper i Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Tyskland, Østerrike, Sveits, Spania, Italia, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Polen, Slovakia, Ungarn, Tsjekkia, Australia og New Zealand administrere alle kommersielle aktiviteter for de fysiske utgivelsene av Koei Tecmo-videospill, som frem til nå har blitt distribuert under Plaion-merket.

"Å få tillit fra en etablert japansk utgiver som Koei Tecmo er et bevis på det utrolige arbeidet våre lokale salgsteam har gjort for alle våre partnere de siste årene," kommenterer Alberto Gonzalez Lorca, Southern European Region VP & Bus Dev i Bandai Namco Entertainment Europe. "Vi er beæret over å ta på oss ansvaret for å bringe Koei Tecmos fantastiske innhold ut på markedet."

"Vi er glade for å slå oss sammen med Bandai Namco, som med sin enestående regionale ekspertise og pålitelige distribusjonsnettverk er den ideelle partneren for å utvide Koei Tecmos rekkevidde i detaljhandelen i EMEA og ANZ. Dette samarbeidet markerer et spennende nytt kapittel basert på felles verdier og tillit," legger Toshiaki Inoue fra Koei Tecmo Europe til.

En av de første store utgivelsene som vil dra nytte av denne nye avtalen vil være Nioh 3, den etterlengtede ARPG-oppfølgeren, som fortsatt er planlagt utgitt tidlig neste år.