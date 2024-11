Bandai Namco og PlayStation går sammen om en Tekken 8 -turnering

HQ

Bandai Namco samarbeider med PlayStation i Storbritannia for å arrangere en Tekken 8 -turnering på PS5 i et forsøk på å feire 30 år med Tekken-serien. Turneringen vil tillate hvem som helst å delta forutsatt at de er basert i Storbritannia og eier både en kopi av Tekken 8 og et PS Online -abonnement, med selve turneringen som tilbyr en premiepott på £ 6,000.

Arrangementet begynte i går, men vil fortsette å være vert for åpne kvalifiseringer helt frem til 24. november. Handlingen vil bli holdt på daglig basis der det vil være en runde i timen hver time mellom 18:30 og 21:30 GMT. De lukkede finalene vil bli avholdt 30. november, der de beste spillerne i turneringen møtes i et enkelt eliminasjonsformat med best av tre kamper, der de 16 beste spillerne får en del av premiepotten, og der vinneren får £ 1500.

Du kan få tilgang til turneringen enten ved å gå til PlayStation Tournaments på konsollen din eller ved å hoppe inn i turneringskarusellen direkte på Tekken 8.