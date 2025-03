Bandai Namco registrerer varemerket 'Once Upon a Katamari'

HQ

Vi har hatt noen nyheter om Bandai Namco. I tillegg til å vise oss en ny trailer med utgivelsesvinduet for Dragon Ball DAIMA DLC i sin APRG Dragon Ball Z: Kakarot har den gigantiske japanske spillutvikleren og utgiveren registrert noen nye varemerker i Nord-Amerika og Europa, sett av Gematsu. 14. februar registrerte Bandai Namco varemerket "Gekishin Squadra", noe som kan være relatert til et nytt Dragon Ball-spill i horisonten, selv om ingenting er bekreftet, gitt tvetydigheten i denne tittelen. Men det andre varemerket er helt avslørende.

27. februar ble registrert en ny spilltittel med navnet Once Upon a KATAMARI, her er det ingen tvil om at det refererer direkte til den elskede Katamari-serien, som ikke har mottatt nye avdrag siden Touch My Katamari for PS Vita i 2011. Den beste ledetråden vi har for å tro at det er en ny del er også at remastered versjoner av tidligere titler er laget med undertittelen ReRoll, som ikke vises her. La oss håpe på flere nyheter i fremtiden. Det skal bemerkes at Bandai Namco vanligvis registrerer denne typen navn før deres offisielle kunngjøring, slik det skjedde med Elden Ring: NightReign.

Ser du frem til et nytt Katamari-spill?