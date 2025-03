Dragon Ball DAIMA-eventyr kommer til Dragon Ball Z: Kakarot i sommer

HQ

Til tross for sine opp- og nedturer er Dragon Ball Z: Kakarot fortsatt det bestselgende og mest støttede actionrollespillet i Dragon Ball-historien. Og som annonsert på slutten av fjoråret vil Bandai Namco fortsette å støtte tittelen med Dragon Ball Daima DLC, som nettopp denne uken avsluttet sendingen i Japan.

Det betyr at det siste Dragon Ball-arbeidet som Akira Toriyama overvåket i løpet av sin levetid nå er fullført i anime. Bandai Namco ønsker å gripe øyeblikket for å fremme oss at Dragon Ball Z: Kakarot - Daima - Adventure through the Demon Realm Part 1 vil ankomme på alle plattformer sommeren 2025, med første halvdel av historiene til Daima Son Goku i Demon Realm sammen med sine nye venner. En andre del av DLC vil bli utgitt på et senere tidspunkt, og kan kjøpes sammen i en pakke eller separat.

Er du klar for et siste eventyr med Akira Toriyamas Son Goku? Nyt den nye traileren nedenfor.