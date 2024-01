Banishers: Ghosts of New Eden spør hva du er villig til å ofre for kjærligheten

HQ

I september utsatte Don't Nod utgivelsen av Banishers: Ghosts of New Eden til februar, så nå begynne vi i nærme oss. Derfor er det tid for en påminnelse om hva som venter.

Don't Nod og Focus Entertainment har skrudd opp hype-volumet en del i det siste med massevis av nye trailere og informasjon, og nå er det tid for mer av dette. I en ny video kalt Love, Death & Sacrifice får vi en bedre forståelse av de fem avslutningene spillet har å by på, basert på hva du er villig til å ofre for kjærligheten.

Ta en titt på traileren nedenfor for å se mer av dette. Skal du redde mange eller prioritere noen du er veldig glad i?