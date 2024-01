Banishers: Ghosts of New Edens spøkelsesaktige historie forklares i trailer

HQ

Hvis utvikleren av et videospill tilfeldigvis er Don't Nod, kan du være sikker på at du har noe unikt i vente, og det kommende Banishers: Ghosts of New Eden ser ikke ut til å være noe unntak. Det er i utgangspunktet et eventyr om spøkelsesjegere som foregår i de tidlige årene av Amerikas historie.

I en ny video får vi lære mer om historien bak dette eventyret, som ser ut til å bli både spennende, skremmende og rørende. Sjekk den ut nedenfor for å være godt forberedt til lanseringen 13. februar på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.