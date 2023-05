Barbie kommer til å ha Aquas Barbie Girl med likevel

HQ

I går fikk vi se den nye traileren for Barbie som viser oss enda mer av Greta Gerwigs etterlengtede film. Selv om vi alle allerede føler Ken-energien fra traileren har vi nå fått noe annet å glede oss over ved at soundtracket ble annonsert.

En av de fremste hitene fra dette soundtracket vil utvilsomt være en ny versjon av Barbie Girl. Den ble opprinnelig fremført av Aqua i 1997, og fansen var frustrert over å høre at den ikke kom med i filmen. En ny versjon er imidlertid under utvikling til Barbie fra 2023, der Ice Spice, Nicki Minaj og Aqua samarbeider om låten.

Vi har også ny musikk fra Dua Lipa, Ava Max, Charlie XCX og mange flere å glede oss til i filmen. Og som prikken over i-en skal Ryan Gosling fremføre en egen låt med tittelen "I'm Just Ken".