Barça feirer LaLiga til tross for nederlag

Med bare én kamp igjen å spille i den spanske ligaen er FC Barcelona allerede mestere. Denne fredagen gjorde de rúa for å feire med fansen i Barcelonas gater, men spillerne benyttet seg av at det var sesongens siste kamp (og kanskje generelt med retur til Camp Nou om noen måneder) på Estadi Lluís Companys, og feiret etter kampslutt. Selv om kampen ikke endte som alle forventet, med et 2-3-tap mot Villareal, er det ikke lenger noen som kan snappe tittelen fra Culer-laget.

Med 125-årsjubileumshymnen L'escut al pit ble mesterpokalen overrakt av RFEFs president, Rafael Louzán, som ble mottatt av kaptein Marc-André Ter Stegen. Et av de mest rørende øyeblikkene under feiringen var at Dr. Carles Miñarro, som gikk bort for noen måneder siden, ble nevnt. Spillerne benyttet anledningen til å overrekke de tre nasjonale titlene, Supercopa, Copa del Rey og La Liga EA Sports, til fansen, til musikk, latter og mye blaugrana.

Etter feiringen i den sentrale sirkelen på Montjuïc tok spillerne en æresrunde rundt stadion for å dele øyeblikket med nesten 50 000 fans.

Dette avslutter en minneverdig sesong for Culer-fansen, med en domestic treble og et stort ønske om å fortsette å vinne titler, som Hansi Flick og Lamine Yamal nevnte.