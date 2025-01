Barcelona knuste Real Madrid igjen: 5-2 i supercupfinalen

HQ

Nok en Clásico vunnet av Barcelona denne sesongen, og denne gangen med en tittel i bagasjen. Den første tittelen for Barça i Hansi Flick-æraen, og den første for den unge stjernen Lamine Yamal, som scoret det første målet i 5-2-seieren mot Real Madrid i går kveld i Jeddah, i Super Cup-finalen.

Forventningene var høye til denne kampen, og Real Madrid håpet å ta revansje for 4-0-tapet på Bernabéu i oktober. Men til tross for et tidlig mål av Kylian Mbappé ble kampen et mareritt. Barcelona utnyttet Real Madrids defensive svakhet og manglende presisjon med ballen, og slapp inn fire mål på tretti minutter: Yamal, Lewandowski, Balde og to mål av Raphinha.

Ikke en gang med en spiller mer, etter at Barcelonas keeper, Wojciech Szczęsny, ble utvist med direkte rødt kort etter å ha tråkket på Mbappés, var Madrid i stand til å lage for mange ocassions i de siste 30 minuttene av kampen. Dermed går Madrid glipp av drømmen om "septete" (å vinne alle de syv titlene som står på spill denne sesongen), og Barcelona vinner sin 15. Supercup, den første tittelen etter at de feiret 125 år.