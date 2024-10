Mbappé går i Hansi Flicks felle: Slik knuste FC Barcelona Real Madrid

HQ

Sesongens første "Clásico" endte 0-4 til FC Barcelona, noe som bekreftet en tilbakevending til toppformen for Barça og starten på en ny gullalder med Hansi Flick: fire mål mot Bayern, fire mål mot Real Madrid på én uke.

Mens kampen så ut til å være jevn i første omgang, med Real Madrid som omringet Iñaki Peñas mål, var sannheten at alt var en del av Flicks plan. Alle fire Barça-forsvarerne var farlig langt fra målet, men perfekt koordinert for å avbryte alle Madrids sjanser til å score ved å la dem være offside.

Mbappé scoret to ganger i kampen, men begge målene ble annullert da han var offisde. Totalt var Real Madrid offside 12 ganger, åtte av dem av Mbappé, uakseptable tall for en spiss av hans kaliber, som ble sett på som håpløs da de fleste forsøkene ble underkjent.

Med desperasjonen kom også feilene. Barça grep muligheten til å kontre og fant et skjørt forsvar, noe som ga enorme muligheter for Lewandowski og Lamine Yamal til å hamre Madrid. Det føltes som om Andriy Lunin, som erstattet Thibaut Courtois skade, kunne ha gjort mer, men i de siste 30 minuttene var Real Madrid helt ødelagt, og ønsket at fløyten skulle avslutte lidelsene og unngå en straff som kunne ha vært mye verre.