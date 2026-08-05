Barcelona kunngjør at de har signert Kerolin for 1,5 millioner euro – en rekordovergang for kvinneavdelingen

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Kerolin Nicoli, kjent bare som Kerolin, er en 26 år gammel brasiliansk angriper som nå er blitt den dyreste overgangen noensinne for FC Barcelonas damelag, for en sum på rundt 1,5 millioner euro, inkludert faste og variable beløp, betalt til Manchester City, hvor Kerolin spilte i halvannen sesong og vant Women's Super League og Women's FA Cup forrige sesong.

Før Manchester City spilte hun for North Carolina Courage i National Women’s Soccer League, samt for Madrid CFF og flere brasilianske klubber, blant annet Palmeiras, Osasco Audax og Corinthians, hvor hun vant Libertadores i 2017; Hun vant også Copa América to ganger med Brasil i 2022 og 2025, samt sølvmedalje ved OL i Paris 2024.

Hun vil gi Barça allsidighet i angrepet og kompensere for at Salma Paralluelo har gått til Olympique Lyonnais, og klubben fremhever hennes «evne til å bryte ned forsvaret i én-mot-én-situasjoner, hennes hurtighet og hennes målteft».

Overgangssummen gjør henne til en av de dyreste spillerne noensinne i kvinnefotball, omtrent det samme som Real Madrid betalte for Felicia Schroder til Hacken i sommer, og kun bak salgene av Alyssa Thompson fra Angel City til Chelsea og Grace Geyoro fra PSG til London City Lionesses i fjor (begge rundt 1,65 millioner euro)