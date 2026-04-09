Barcelona protesterer mot den bisarre håndballhendelsen med Pubill i kampen mot Atleti

HQ

FC Barcelona tapte for Atlético de Madrid onsdag i det første oppgjøret i kvartfinalen i Champions League, og det var første gang på 20 år at Atleti slo Barça på Camp Nou. Kampen ble imidlertid skjemmet av dommeravgjørelser, der Pau Cubarsí ble utvist etter 41 minutter etter en forseelse på Giuliano Simeone, da han var alene foran mål. I første omgang straffet dommer István Kovács ham med gult kort, men dommeren kalte ham opp på VAR og endret fargen på kortet.

Noen, som Thierry Henry fra CBS Golazo, stiller spørsmål ved avgjørelsen, fordi Giuliano ikke har full kontroll over ballen når Cubarsí begår forseelsen. Kampens mest kontroversielle hendelse kom imidlertid i andre omgang, da Barça-spillere og staben ba om straffespark mot Atlético da Atleti-forsvareren Pubill griper ballen med hendene etter en pasning fra keeper Musso.

Det var en klar hands inne i feltet, og derfor straffespark? Ifølge reglene var ballen allerede i bevegelse da Musso allerede hadde sparket avspark. Etter kampen klaget Hansi Flick: "Hvorfor har vi VAR?"

Mener du at dommeren burde ha gitt straffespark til Barça etter denne bisarre håndballhendelsen?