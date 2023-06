Bare 10 % av Starfields planeter vil ha liv på seg

HQ

Mens noen jublet da Todd Howard sa at Starfield vil ha mer enn tusen planeter under fjorårets Xbox & Bethesda Showcase, fryktet andre at det viste et fokus på kvantitet fremfor kvalitet. Da er det fint å få det man kan kalle en avklaring.

Todd Howard var med i ukens episode av Kinda Funny Xcast, og sa at bare rundt 10 % av planetene i Starfield vil ha liv på seg da Parris Lilly spurte hva slags detaljer vi kan forvente på hver av dem. Før det utdypet Howard:

"Det er selvsagt prosedyrebasert, så vi kommer aldri til å lage en hel planet for hånd. Det vi gjør er å lage enkelte steder for hånd, og noen av dem er spesifikt plassert. Åpenbart de viktigste byene og andre oppdragssteder, og så har vi en rekke steder som genereres eller plasseres når du lander, avhengig av planeten."

Det betyr ikke at de andre 900+ planetene vil være kjedelige og tomme, for Howard gjentar at hver planet vil ha ressurser og noen kule steder. Han sier også at hvis det blir for mange forlatte baser eller planeter med liv vil det "føles for spillaktig".

