Bare 2 personer av over 800 klarte å bestå denne testen for gamer-evnene

831 deltakere (ikke medregnet de 168 som startet for sent og derfor ble diskvalifisert), en Lucasfilm Games-eventyrklassiker, fire timer og en drøm. Det var premisset for Adventure Game Aptitude Test (AGAT), som nylig ble arrangert av Woe Industries.

Av de hundrevis av deltakerne var det bare to som klarte å fullføre testen, og slo spillet innen tidsfristen på fire timer. Det stemmer, bare to personer kan si at de har tilstrekkelige eventyrspillferdigheter for testen. Som påpekt av PC Gamer, gjør det bestått rate bare 0,24%. På Bluesky sa Woe Industries "SAT, MCAT og de fleste gaffeltruckoperatørsertifiseringer ligger ned for våre føtter."

"Vi hadde rundt 4500 personer som registrerte seg for en påminnelse om testdatoen. Vi mistet noen få av dem på grunn av eksamenstiden," sa Woe Industries til PC Gamer i en e-post. "Dette prosjektet kom alltid til å være en balansegang mellom moro og restriksjoner. Å be folk om å spille dette spillet under veldig ukonvensjonelle og latterlige omstendigheter for å se hva slags spill det fremkalte fra dem. Å opprettholde en fast starttid var en stor del av det. Men hvis vi noen gang gjør det igjen, vil vi kanskje prøve å finne et mer universelt tilgjengelig tidspunkt."

"Våre to mestere slo faktisk spillet relativt raskt, noe som får oss til å lure på om de bare kjente spillet veldig godt allerede," fortsatte utvikleren. "Men hei, ingen forbrytelse å studere for en test. De kjente ikke til spillet på forhånd, så de må ha en fantastisk hukommelse."

Det er ingen forbrytelse, spesielt siden spillet var Maniac Mansion fra 1987, som det er vanskelig å forestille seg at noen som er så stor fan av det, skulle kunne huske hvordan man slår det på så kort tid. AGAT ser ut til å bli en eventyrspillerens hvite hval, og vi gleder oss til å se hvordan det utvikler seg i fremtiden.