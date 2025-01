Bare åtte lag gjenstår i 2025 Valorant Champions Tour EMEA Kickoff-arrangementet

HQ

Det har vært en travel helg for Valorant fans over hele verden, ettersom Kickoff turneringer for Valorant Champions Tour's 2025-sesong har vært i full gang. For EMEA-regionen er vi i utgangspunktet halvveis, ettersom fire lag har blitt sendt hjem etter noen dager med action, og det er bare en håndfull kamper igjen å spille også.

Arrangementet EMEA Kickoff avsluttes 9. februar, men denne uken og den kommende helgen har seks kamper i vente, der ytterligere fire lag vil bli eliminert, og hvor vi vet hvilke lag som har best sjanse til å løse billett til den store finalen.

Når dette er sagt, så langt har KOI, Natus Vincere, Karmine Corp, og Apeks blitt eliminert, alt mens Gentle Mates, Fnatic, GiantX, og Team Liquid danser på randen av eliminering i den nedre braketten.

Bare FUT Esports, Team Vitality, BBL Esports, og Team Heretics er trygge for øyeblikket i øvre brakett, men denne uken vil to av disse lagene bli slått ned i eliminasjonsdelen av turneringen.

Med mange bevegelige deler kan du se hele den oppdaterte braketten for EMEA Kickoff nedenfor.