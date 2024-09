Bare ett lag gikk ubeseiret ut av gruppespillet i The International

HQ

Vi er inne i den siste uken av Dota 2s fremste konkurransearrangement, The International 13. Denne turneringen samler 16 av de beste lagene fra hele verden for å kjempe om en del av en premiepott på nesten 2,5 millioner dollar, og med en uke allerede unnagjort og gruppespillet over har sluttspilloppsettet nå blitt låst, noe som betyr at vi vet lagene å se opp for.

På groppen av gruppe A var Xtreme Gaming, med Gaimin Gladiators tett etter. Gruppe Bs leder var Cloud9 som holdt unna Tundra Esports. Team Falcons toppet gruppe C, med Team Zero på andreplass. Og til slutt vant Team Spirit gruppe D, med Team Liquid på andreplass.

Det skal sies at bare ett lag er ubeseiret, og det er Team Spirit. Resten av lagene hadde alle minst ett tap, med bare Xtreme Gaming, Cloud9 og Team Liquid som bare hadde ett tap. Resten av lagene, til og med gruppe C, sikret seg bare en seier i løpet av gruppespillet.

Når det gjelder sluttspillet, er den første runden allerede avsluttet, noe som betyr at noen få lag er eliminert fra arrangementet og fire lag kjemper om den første av to Grand Finals-spor. De øvre kandidatene er Team Liquid, Cloud9, Tundra og Gaimin, og de fire lagene som allerede er sendt hjem er Talon Esports, Team Zero, nouns, og 1W Team.

Med alt dette i bakhodet er den oppdaterte sluttspilloppsetningen låst. Du kan se denne nedenfor.