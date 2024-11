Bare seks lag gjenstår i Valorant Champions Tour Game Changers Championship 2024

HQ

Valorant Champions Tour Game Changers Championship for 2024 startet sent i forrige uke, og med det som er tilfelle, har det skjedd nok action til at fire av de 10 kvalifiserte lagene allerede er eliminert og slått ut.

For øyeblikket har ALG GC, FlyQuest Red, GiantX GC, og Falcons Vega blitt slått ut og sendt hjem, og dette betyr at seks lag er igjen og jakter på trofeet og rettighetene til å bli kalt verdensmester også.

De fire lagene som fortsatt har et ekstra liv igjen ved å forbli i den øvre braketten, er G2 Gozen og MIBR GC (som begge skal spille mot hverandre neste gang) og Shopify Rebellion og Xipto Esports (som også skal konkurrere med hverandre neste gang). Vinneren av disse to kampene går videre til finalen i øvre bracket for å kjempe om den første finaleplassen, mens taperne havner i eliminasjonsbracket der de møter enten KRU Blaze eller Zeta Division GC.

Vi vet hvordan braketten vil utvikle seg fra i morgen, når Game Changers -handlingen fortsetter.