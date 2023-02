Bare to scener i Avatar: The Way of Water bruker ikke CGI

HQ

Alle som har vært på kino for å se Avatar: The Way of Water vil være mer enn kjent med tung bruk av CGI i filmen, noe som var nødvendig for å bringe Pandoras slående verden til liv.

Til dette formål, som en del av et kort intervju med Metro under BAFTA-prisutdelingen, avslørte filmens "Senior Visual Effects Supervisor", Eric Saindon, at svært lite av den lange filmen ikke har CGI. Faktisk var det bare to scener i hele filmen som ikke gjorde det.

Når det gjelder hvilke dette er sier Saindon: "Det er et av Spiders øye, og det er en av bunnen av havet og bare noen krusninger i bunnen av vannet".

Resten av filmen har en eller annen form for CGI og visuelle effekter i seg.

Avatar: The Way of Water ble nylig den tredje mest innbringende filmen noensinne ved å slå Titanic ned fra pallen.