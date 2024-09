Bare tre lag er igjen i 2024 LCS-mesterskapet

HQ

2024 League of Legends Championship Series-sesongen nærmer seg slutten. Slik det ser ut, er sesongavslutningen-Championship er satt til å avslutte lørdag 7. september, og med det i tankene er det bare tre lag som fortsatt er i strid om å løfte pokalen.

Etter en dominerende oppvisning så langt har Team Liquid allerede sikret seg en plass i den store finalen og venter for øyeblikket på en motstander, som vil være vinneren av FlyQuest versus 100 Thieves. Denne kampen spilles 6. september, noe som betyr at vi har to store oppgjør å se frem til den kommende helgen.

Vinneren og andreplassen i arrangementet vil sikre seg direkte invitasjoner til Worlds 2024 (noe som betyr at det er avgjørende for enten FlyQuest eller 100 Thieves å vinne på fredag), mens det tredje plasserte laget (taperen av FlyQuest/100T-kampen) i stedet får en plass på Worlds 2024 Play-In i stedet.

Hvem tror du vil komme ut på toppen og vinne LCS Championship denne sesongen?