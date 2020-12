Batman: Arkham Knight plutselig oppdatert med adgang til flere kostymer

Du ser på Annonser

Batman: Arkham Knight kom for over fem år siden, og selv om Rocksteady utviklet og utga masse DLC etterfølgende, så er det nå lenge siden de sluttet å fokusere på spillet. Faktisk har de lenge jobbet på Suicide Squad: Kill the Justice League, som ble avslørt tidligere i år.

Men tydeligvis var de ikke helt ferdige med Arkham Knight likevel, for nylig oppdaterte de spillet ut av det blå og har avslørt via Twitter at denne gir spillerne adgang til to kostymer (Zur En Arrh og Anime Batman) som tidligere var låst bak blant annet Warner Bros. online-konti.

Rocksteady sier selv at dette er en liten gave til juletiden, og vi regner med at de ikke har noen videre planer for dette.