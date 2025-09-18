Batman - Del IIs skurk har "egentlig aldri blitt gjort i en film før"

HQ

The Batman - Part II Det er kanskje fortsatt mer enn to år til filmen kommer, men nå som Matt Reeves er ferdig med manuset og sikter mot innspilling neste år, ser det ut til at flere detaljer snart vil begynne å slippe ut. Superheltoppfølgerens skurk er bestemt, og selv om vi ikke vet nøyaktig hvem det er, har Reeves gitt en morsom tease.

I en samtale med Josh Horowitz på Emmy-utdelingen sa Reeves at skurken for The Batman - Part II har "aldri egentlig blitt gjort i en film før." Dette betyr sannsynligvis at vi ikke får se Jokeren, da, eller Bane, eller potensielt til og med Mr. Freeze, ettersom Arnie teknisk sett dekket det. Hvis vi ser på Batmans skurkegalleri, er det utallige skurker som ennå ikke har fått en filmatisering. Killer Croc er et godt eksempel, det samme er Hush, eller til og med noe nyere som Court of Owls.

Reeves bekreftet også i intervjuet at The Batman - Part II ikke er med i DCU (buhu), og at denne filmen vil fokusere mer på Bruce Wayne, ettersom den opprinnelige filmen brukte mye tid på Batman. Hvorvidt vi får se mer av Battinson er uvisst, men selv om Reeves ønsker å fortsette sagaen, aner han ikke om The Batman Part III vil bli noe av.

Batman: Del II har premiere 1. oktober 2027.