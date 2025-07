Battle Beast blir med på listen i det kommende Invincible VS

HQ

Invincible VSDet nye Battle Beast, kampspillet basert på Robert Kirkmans tegneserie og animerte serie Invincible, debuterte under Xbox Games Showcase i juni. Nå, med San Diego Comic-Con i full gang, har en ny fighter blitt sluppet løs - det fryktinngytende Battle Beast.

Battle Beast er en stor, blå, kattelignende kriger som er kjent for sin rå styrke og brutale kampstil, og han kommer inn på arenaen med en massiv kølle. Angrepene hans er kraftige, raske og ekstremt voldelige - og blodet spruter over skjermen når han knuser motstanderne sine til underkastelse. Det er et passende tilskudd til en serie som er kjent for sin ubarmhjertige brutalitet.

Spillet inneholder allerede figurer som Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode, Bulletproof og viltrumittene Thula og Lucan. Invincible VS er debutprosjektet til det nye studioet Quarter Up, som består av utviklere som tidligere har jobbet med Killer Instinct fra 2013, og utgis i samarbeid med Skybound Games.

For hver ny trailer ser Invincible VS mer og mer ut som et kjærlighetsbrev til hardcorefans av både kampspill og Kirkmans blodige superheltunivers.

Gleder du deg til Invincible VS?