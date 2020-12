Battle Rifle er det dødeligste våpenet i Halo: The Master Chief Collection

Du ser på Annonser

Visste du at Forge World i Halo: Reach er den banen som har krevd flest liv i Halo: The Master Chief Collection? Eller at det faktisk er flere som er blitt drept av et Energy Sword enn av Assault Rifle? Eller at halvparten av tiden folk tilbringer med Halo: The Master Chief Collection er i multiplayer? Hva med at fansen har sendt 343 Industries mer enn 117 pizzaer? Eller at Battle Rifle er spillets aller dødeligste våpen?

Alt dette og mye mer er blitt avslørt i en stor infografikk på Halo Waypoint, som går inn på det meste som har skjedd i Halo: The Master Chief Collection det siste året. Den kan du ta en titt på nedenfor.