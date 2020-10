Battle Royale-spillet Super Mario Bros. 35 er ute nå

Du ser på Annonser

Vi antar at det fortsatt er noen av dere som ikke har fått med seg at Super Mario har sitt 35-årsjubileum i år, og Nintendo har virkelig gjort mye for å markere dette. En av tingene som har blitt noe oversett, selv om det er blant de mer interessante tingene, er Super Mario Bros. 35.

Det er en Battle Royale-tolkning av det klassiske Super Mario Bros. hvor du må bekjempe 34 andre motstandere ved å sende fiender over til deres spill. Det er kaotisk og veldig moro, sjekk ut lanseringstraileren nedenfor.

Spillet kan nå lastes ned uten ekstra kostnad for de som abonnerer på Switch Online, og vil være tilgjengelig fram til 31. mars.