Battlefield 2021 vil visst først avsløres i juni

I forrige uke fant plutselig et lydopptak av den første traileren fra årets Battlefield-spill sin vei på internettet, så mange har blitt sittende foran PCen i håp om å plutselig få se avdukingen av DICE sitt første spill på PlayStation 5 og Xbox Series. Dessverre blir ikke det nødvendig.

Battlefield sin Twitter har nemlig lagt ut følgende melding:

"Words that rhyme with Soon:

June

Boom"

Dermed virker det som om lekkasjene endret planene såpass at vi må vente helt til juni før det blir offisielt hva årets Battlefield har å by på. I mellomtiden skal det bli interessant å se hvilke to spilltrailere duoen i 2WEI hintet til tidligere i dag er da.