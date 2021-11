HQ

Det er ganske surrealistisk at Battlefield 2042 utgis i morgen (i early access). EA tok i bruk en litt merkelig markedsføringsstrategi denne gangen, der de bare løst detaljerte spillets tre kjernemoduser og viste lite gameplay. En åpen beta kom i forrige måned, men denne inneholdt bare Conquest på en av de splitter nye kartene. Som resultat var det i utgangspunktet et mysterium for meg å gå inn i spillets anmeldingsfase, og jeg følte meg både optimistisk og forsiktig med hva jeg kunne forvente.

Som du kanskje vet har ikke Battlefield 2042 en typisk enspillerkampanje, som mange andre tidligere oppføringer. I stedet består det av tre separate online-opplevelser: All-Out Warfare, Battlefield Portal og Hazard Zone. All-Out Warfare er din typiske Battlefield online-affære, siden den inneholder Breakthrough og Conquest; Battlefield Portal er en helt ny kreasjonssuite som lar deg "endre krigens regler", og Hazard Zone er en PvPvE-modus hvor du mottar belønninger basert på hvor stor risiko du er villig til å ta. Jeg vil gå nærmere i detalj på alle disse modusene i løpet av anmeldelsen min, og jeg starter først med All-Out Warfare-delen.

All-Out Warfare

Først og fremst, for de som ikke er kjent med tidligere Battlefield-oppføringer, la meg gi dere en kort oversikt over de returnerende modusene: Conquest og Breakthrough. Conquest er en kamp om territorium, der spillere kjemper for å kontrollere soner på kartet. Breakthrough, derimot, ser et angripende lag med spillere presse seg frem for å prøve å invadere hele fiendens territorium. De på det forsvarende laget må motstå denne planlagte invasjonen og hindre det invaderende laget i å fullføre målet sitt.

Regelsettene for disse modusene er urørt i All-Out Warfare, men noen store endringer har blitt gjort. Spillerantallet på den nye generasjons konsoller og PC har blitt økt til 128 spillere, og kartene er mer omfattende for å kompensere for dette. Jeg syntes imidlertid at denne endringen var litt av et tveegget sverd, til tross for at det var en sentral del av spillets markedsføring. På den ene siden var det spennende å se kaos bryte ut rundt meg, men det føltes riktignok overveldende og introduserte en konstant følelse av angst.

Spillbare spesialister har også debutert i 2042, og til tross for at de har vist seg å være kontroversielle i betaen, føler jeg at de er en endring til det bedre. Disse ti karakterene kommer med sine egne unike dingser og fordeler, og de kan utstyres med alle våpen du har tilgjengelig. For eksempel kan Sundance gli grasiøst fra toppen av bygninger ved å bruke en vingedrakt, Falck kan helbrede allierte på avstand ved hjelp av en sprøytepistol og Boris kan forsvare seg ved å plassere et våpentårn. Jeg syntes at alle disse evnene var praktiske, og det var morsomt å eksperimentere med hvordan de fungerte med forskjellige våpenoppsett.

Når det gjelder skytefølelsen forblir mine meninger stort sett de samme fra den nylige åpne betaen. Å bruke SMG-er og angrepsrifler er som å prøve å sikte en raskt sprøytende vannslange, selv med en fiende som står flere meter unna deg. På grunn av dette lente jeg meg mer mot skarpskytterrifler for å gi mer presisjon, men jeg savnet de hektiske utbruddene av ildkraft du får fra de nevnte våpnene.

Det nye Plus-systemet er imidlertid en absolutt gamechanger, siden det lar deg hente frem en hjulmeny og bytte ut komponenter, for eksempel sikter, grep og løp mens du er på farten. Fordelene den gir er umiddelbart tydelige - du kan endre kampevnene dine på et øyeblikk - men det er en liten hake. Vedleggene på hjulet krever tildeling individuelt på hovedmenyen, og dette kan være kjedelig når du må gjøre det for hvert våpen. Jeg forstår dette siden du har et bredt utvalg av modifikasjoner tilgjengelig, men jeg skulle ønske det var noen standardalternativer tilstede, slik at du ikke bare sitter fast hvis du glemmer å utstyre noen på forhånd.

Hazard Zone

Som jeg nevnte tidligere er Hazard Zone en lagbasert PvPvE-modus som byr på belønninger basert på hvor stor risiko du er villig til å ta. Her får troppene på fire i oppgave å samle harddisker fra falne satellitter og "pakke dem ut" ved å gå inn i et drop-skip i ett av to intervaller. Ved å bruke en tracker kan spillere enkelt lokalisere disse harddiskene, men det vil ikke være lett å få tak i dem, siden de vil måtte kjempe mot motstridende lag, AI-patruljer og naturkatastrofer. Den første utvinningsmuligheten er tryggere, men belønningene er ikke like store, og det andre vinduet belønner spillere i stor grad, men straffen for feil er ingen pengegevinst.

Ved starten av kampen din bruker du en valuta kjent som Dark Market Credits, og disse kan oppnås ved å trekke ut harddisker og skyte ned fiendtlige styrker. Dessverre er disse svært mangelfulle, og våpnene dine og generelle lagoppgraderinger har en prislapp. Lagsammensetningen deres krever også vurdering, siden dere er begrenset til å bare velge én bestemt spesialist hver. Her er det lurt å vurdere hvilke evner som går godt sammen: Et lag som inneholder Caspar og "Dozer" kan fungere bra, for eksempel, da Caspar kan skanne etter fiender ved å bruke dronen sin, og "Dozer" kan deretter lede angrepet over slagmarken ved å bruke sitt robuste opprørsskjold til dekning.

Hazard Zone førte til flere anspente avgjørelser i troppen min, og det var spennende å skyndte seg med å hoppe på et luftskip på slutten av kampen, etter å ha overlevd så vidt. Det var imidlertid skuffende å se de samme syv kartene fra All-Out Warfare resirkulert her, og ikke nye laget spesielt for modusen. Hvis du blir eliminert, blir du kastet ut og tvunget til å vente på neste spill, noe jeg syntes ble stadig mer frustrerende, fordi når du først har begynt å tape må du bruke dårligere utstyr (ettersom du ikke har Dark Market Credits å bruke).

I tillegg kan jeg se at Hazard Zone er betydelig mindre fornøyelig hvis du ikke spiller med en vennegruppe. Kommunikasjon er viktig ettersom du trenger å koordinere hvilke satellitter dere skal gå for neste gang og varsle lagkameratene dine om umiddelbare trusler. Joda, du kan markere disse ved å bruke skanneren, men det er ikke like direkte som å snakke i en gruppechat. Fra min erfaring med Back 4 Blood, Sea of Thieves og andre samarbeidsbaserte titler, er det ikke alltid det letteste å finne en gruppe fremmede med mikrofoner som alle kan snakke samme språk. Dette problemet er ikke eksklusivt for Battlefield 2042, men i en konkurransemodus som dette er det rimelig å si at de som kommuniserer via talechat sannsynligvis vil ha overtaket.

Battlefield Portal

Den tredje og siste komponenten i Battlefield 2042 er et beist for seg selv. Portal er egentlig en slags skapermodus der spillere kan forme sine egne originale Battlefield-moduser, ved å bruke en verktøykasse med funksjoner fra tidligere og nåværende oppføringer. Ved å bruke en nettbasert plattform kan spillere endre faktorer som vinnerkrav, arsenal av våpen tilgjengelig og størrelsen på hvert lag. Hvis dette høres ut som for mye arbeid, kan du alltids spille moduser designet av DICE og fellesskapet. Rart nok føles det nesten som Medial Molecules Dreams når det kommer til dets uendelige gjenspillbarhetspotensial og følelsen av frihet som tilbys.

Et annet trekkplaster ved denne modusen er inkluderingen av kart, kjøretøy og våpen fra Battlefield 3, 1942 og Bad Company 2. Disse elementene kan blandes inn med de mer moderne elementene fra 2042 for å lage noen ganske unike moduser, eller du kan bare hoppe inn og spille en klassisk omgang Rush eller Conquest. Det er nesten som om du har en nedskalert remaster av disse spillene med Portal, siden de har fått et visuelt ansiktsløft og kartene deres kan nå spilles med opptil 128 spillere (den nye generasjons konsoller og PC).

Under anmelderøkten min fikk jeg se en håndfull kaotiske moduser opprettet ved hjelp av Portals skaperverktøy. En som skilte seg ut for meg var en free-for-all-modus der spillere ikke var utstyrt med annet enn rakettskytere. Haken her var imidlertid at du bare kunne holde én rakett om gangen, og for å motta ytterligere ammunisjon måtte du hoppe fem ganger. En annen som jeg fikk en sniktitt på ba spillere om å kjempe mot hverandre med bare kniver og defibrillatorer. Disse modusene kan jeg se for meg er morsomme med en gruppe venner, og jeg gleder meg til å se hva fellesskapet skaper på sikt.

EA tok helt klart en risiko da de fjernet kampanjen og tok i bruk et rent flerspillerfokus, men det ser ut til at ting har lønnet seg for det meste. Hver av Battlefield 2042s tre pilarer føles engasjerende og unike, og de vil forhåpentligvis bli utvidet i fremtiden gjennom denne nye live service-modellen EA tar i bruk. Det betyr ikke at jeg ikke har mine bekymringer. Hazard Zone kan bli frustrerende hvis du spiller solo, og noen av våpnene tilgjengelig her er rett og slett upålitelige.