Battlefield 2042 blander battle royale og The Division i Hazard Zone

DICE og Electronic Arts sa med en gang at Battlefield 2042 kun vil ha multiplayer, men nøyde seg i starten med å bare snakke om de mer tradisjonelle modusene. Samtidig fikk vi vite at en hemmelig modus kalt Hazard Zone skulle avsløres nærmere lansering, så hva passer vel da bedre å offentliggjøre den samtidig som Call of Duty: Vanguard sin Zombies-del blir detaljert?

For som lovet har begge deler skjedd i dag. Når det gjelder Battlefield 2042 sin Hazard Zone-modus er den som forventet en liten vri på den populære battle royale-formelen. Her slår du deg sammen med tre andre spillere i kamp mot andre lag som skal forsøke å få tak i informasjon fra satelitter som har kræsjet på jorden og være ett av de to lagene som får disse driverne avgårde i et helikopter på et av spillets sju multiplayerkart.

Før hver kamp starter får man se et kart som viser hvor stor sannsynlighet det er for å finne informasjon, datakontrollerte fiender, såkalte Uplinks (for eksempel muligheten til å gjenopplive partnere eller kalle inn godt utrustede kjøretøy) og lignende i hvert område, og deretter velge fire ulike klasser som det selvsagt er greit passer godt sammen.

Deretter sendes altså laget ditt og sju (fem på PS4 og Xbox One) andre lag til kartet. Hovedmålet er som nevnt å få tak i driverne, men ved å drepe andre spillere og samle drivere belønnes du også med valutaen Dark Market Credits som kan brukes til å kjøpe bedre våpen, utstyr og taktiske fordeler i fremtidige kamper. Etter hvert som tiden går vil det også kræsje enda flere satelitter på kartet og stormen rundt blir kraftigere, så det blir alltid en vurdering om det er verdt å ta sjansen på å finne flere drivere eller ta første helikopter som er tilgjengelig for ett lag rundt midten av runden. Rekker ikke en av dere dette blir det eventuelt å kjempe med nebb og klør med de resterende lagene om siste helikopter.

Enkelt sagt høres dette altså ut som en blanding av et oppdragsfokusert battle royale og The Division-spillene sine Dark Zone hvor både andre spillere og datakontrollerte fiender har noen av de samme målene som dere. En interessant blanding som jeg personlig tror har stort potensial, men hva tror du? Før du svarer er det greit å nevne at EA gjør et stort poeng av at modusen ikke vil ha noen form for pay-to-win-elementer. Enda mer detaljert informasjon finner du her.