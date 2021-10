Battlefield 2042 får "gratis" oppgradering til PS5 likevel

HQ

Da Electronic Arts endelig bekreftet Battlefield 2042 i sommer fikk selskapet mye kritikk for å kreve at man kjøpte spesialutgaver av spillet for å få det til både PlayStation 4 og PlayStation 5, men akkurat som Sony gjorde med Horizon Forbidden West har de nå gitt etter for presset.

EA avslører nemlig at alle som kjøper standard-utgaven av Battlefield 2042 digitalt på PlayStation 5 eller Xbox Series også vil få med spillet på de eldre konsollene. Dermed gjør ikke selskapet helt som Sony siden sistnevnte sin variant lar oss jukse litt ved å kjøpe den billigere utgaven på PS4 for å få det på PS5, men billigere enn spesialutgavene blir det uansett.