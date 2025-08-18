Battlefield 2042 får massiv oppdatering som inneholder crossover-begivenhet med Battlefield 6

HQ

Helt ærlig, 10. oktober kan ikke komme snart nok. Etter to utmerkede beta-helger er det tydelig at Battlefield Studios har utviklet et spill som er verdt å være begeistret for, og det er derfor det er desto mer ødeleggende å vite at vi ikke vil kunne spille det igjen i ytterligere omtrent syv uker.

Likevel er det måter å okkupere tiden din på og måter å forberede deg ytterligere på den kommende lanseringen av Battlefield 6. Dette inkluderer å gå tilbake til Battlefield 2042, for å sjekke ut en ny oppdatering som har landet og som tilbyr crossover-belønninger med det kommende neste kapittelet i serien.

Denne oppdateringen er kjent som Road to Battlefield 6, og legger til et stort pass som er stappfullt av belønninger som fansen kan tjene og til slutt bruke i Battlefield 6. For å gjøre det må du ganske enkelt spille Battlefield 2042, som også utvides med en ny versjon av det elskede Iwo Jima -kartet og med litt ny maskinvare også, inkludert KFS2000, Lynx Sniper Rifle, og A10 Warthog og SU-25M Frogfoot jagerfly.

Det fullstendige passet tilbyr 60 belønninger, men bare 30 av dem er relatert til Battlefield 6. I henhold til kunngjøringen X-innlegg, blir vi fortalt at disse vil bli tilbudt på nivåene 8, 19, 30, 40, 49 og 60, alt på gratispasset og i nivåer der flere gjenstander vil bli delt ut.

Nå som Iwo Jima er her, kan du likevel sjekke ut Road to Battlefield 6 -traileren nedenfor.